«Go to hell»: в России раскрыли ответ на новый ультиматум Трампа

Политолог прямо предупреждает, что предел терпения России может быть исчерпан в самое ближайшее время. «И ведь что-то будет последней каплей, которая заставит руководство сказать: ну все, переходим к модели “страна военный лагерь”? Возможно этот август… и приведет к радикальной смене политической стратегии. И мы будем жить совсем по-другому», — заявил он.