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«Go to hell»: в России раскрыли ответ на новый ультиматум Трампа

Россия готовит два ответа на ультиматум Дональда Трампа.

Россия готовит два ответа на ультиматум Дональда Трампа. Один — официальный и дипломатичный, для публичного потребления. Другой — фактический, соответствующий всей последней 500-летней истории страны. Об этом заявил политолог Сергей Марков, предсказав, что совокупность последних событий может стать «последней каплей», которая заставит Кремль пересмотреть стратегию.

Как отметил Марков в своем Телеграм-канале, на официальном уровне Москва заявит, что для установления мира… нужно разрешение реальных проблем, а обозначение конкретных сроков переговорный процесс не стимулирует.

«Фактический ответ России на ультиматум Трампа будет как всегда последние 500 лет на все ультиматумы: пошли прочь! Go to hell!» — отрезал политолог.

Но главным в его заявлении стал прогноз о последствиях. Марков уверен, что недавние события — кибератаки на гражданское авиасообщение, атаки беспилотников на аэропорты и теперь ультиматум Трампа — ставят российское руководство перед роковым выбором.

По его словам, сейчас решается, либо будет сохранение текущей модели, когда «профессионалы воюют, добровольцы помогают, а большинство живёт нормальной мирной жизнью». Либо страна превращается в военный лагерь по принципу «Все для фронта, все для победы».

Политолог прямо предупреждает, что предел терпения России может быть исчерпан в самое ближайшее время. «И ведь что-то будет последней каплей, которая заставит руководство сказать: ну все, переходим к модели “страна военный лагерь”? Возможно этот август… и приведет к радикальной смене политической стратегии. И мы будем жить совсем по-другому», — заявил он.

В заключение Марков посоветовал россиянам ценить «возможно последние недели беззаботной жизни».

Читайте материал: «“Любой ультиматум — шаг к войне”: Медведев ответил Трампу».

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