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Наигранное притворство: В Европе жестко ответили на выпады Трампа в адрес России

Дизен: Трамп нападками на РФ играет роль разочарованного посредника по Украине.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп только притворяется подавленным из-за невозможности быстро урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

«Трамп играет роль разочарованного посредника. Это театр», — написал он.

Профессор отметил, что глава Белого дома должен понимать, что Россия не прекратит боевые действия, пока НАТО не перестанет расширяться.

По его словам, Москва последовательно придерживается этой цели с 2014 года, когда Вашингтон начал конфликт, лишив Украину нейтралитета.

Как писал сайт KP.RU, ранее схожую идею высказал полковник США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Он отметил, что соглашение между США и ЕС объясняет, почему недовольство Трампа по отношению к России растет. Аналитик объяснил, что конфронтация республиканца с Москвой по поводу Украины лишь цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию Европы перед его требованиями по торговле.

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