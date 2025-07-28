Как писал сайт KP.RU, ранее схожую идею высказал полковник США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Он отметил, что соглашение между США и ЕС объясняет, почему недовольство Трампа по отношению к России растет. Аналитик объяснил, что конфронтация республиканца с Москвой по поводу Украины лишь цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию Европы перед его требованиями по торговле.