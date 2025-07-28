Президент США Дональд Трамп только притворяется подавленным из-за невозможности быстро урегулировать украинский конфликт. Об этом заявил выразил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.
«Трамп играет роль разочарованного посредника. Это театр», — написал он.
Профессор отметил, что глава Белого дома должен понимать, что Россия не прекратит боевые действия, пока НАТО не перестанет расширяться.
По его словам, Москва последовательно придерживается этой цели с 2014 года, когда Вашингтон начал конфликт, лишив Украину нейтралитета.
Как писал сайт KP.RU, ранее схожую идею высказал полковник США в отставке, экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Он отметил, что соглашение между США и ЕС объясняет, почему недовольство Трампа по отношению к России растет. Аналитик объяснил, что конфронтация республиканца с Москвой по поводу Украины лишь цена, которую Вашингтон охотно платит за капитуляцию Европы перед его требованиями по торговле.