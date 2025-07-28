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Трампа заподозрили в очередном блефе: что стоит за сменой риторики главы США

Политолог Дудаков назвал блефом новый ультиматум Трампа в адрес России.

Источник: Комсомольская правда

Политолог-американист Малек Дудаков считает, что заявления президента США Дональда Трампа о сокращении сроков урегулирования конфликта на Украине не имеют реальной основы. Мнением он поделился в беседе с Lenta.ru.

По его словам, Трамп продолжает политику стратегической неопределенности. Как отметил эксперт, представители администрации США ранее допускали продление сроков, но теперь Трамп выражает недовольство позицией России и говорит о сокращении времени на достижение договоренностей. Дудаков уверен, что такие заявления — это попытка оказать давление на Россию и запугать её. При этом он считает более вероятным, что сроки урегулирования конфликта будут продлены.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов связывает риторику Трампа с желанием укрепить свой политический имидж. По его мнению, американский президент стремится опровергнуть обвинения своих противников, которые утверждают, что он поддерживает политику России. Слова сенатора приводит RT.

Сам Дональд Трамп сообщил, что не видит прогресса в разрешении украинского конфликта и сокращает сроки достижения перемирия до 10−12 дней. Он также добавил, что намерен официально объявить новый срок в ближайшие день-два. При этом президент США подчеркнул, что сохраняет позитивное отношение к России и не хотел бы вводить ограничения из-за ситуации вокруг Украины, цитирует американского лидера «Царьград».

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