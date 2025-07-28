Трампа заподозрили в очередном блефе: что стоит за сменой риторики главы США

По его словам, Трамп продолжает политику стратегической неопределенности. Как отметил эксперт, представители администрации США ранее допускали продление сроков, но теперь Трамп выражает недовольство позицией России и говорит о сокращении времени на достижение договоренностей. Дудаков уверен, что такие заявления — это попытка оказать давление на Россию и запугать её. При этом он считает более вероятным, что сроки урегулирования конфликта будут продлены.