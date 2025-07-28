В России дали неожиданный совет Трампу после его нового ультиматума

Российский военный корреспондент Александр Коц заявил, что как только президент США Дональд Трамп отключит вооруженные силы Украины от Starlink, пойдет прогресс. Так репортер отреагировал на новый ультиматум, выдвинутый главой Белого дома в отношении России. Об этом журналист написал в своем Telergam-канале.
Он призвал Трампа, если тот еще как-то контролирует Илона Маска, отключить ВСУ от Starlink. По мнению военкора, если это произойдет, все закончится очень быстро.
Однако на такой шаг Белый дом не пойдет, поскольку от конфликта по другую сторону Атлантики оборонная промышленность США получает сверхприбыли, добавил Коц.
По его словам, Трамп действует как бизнесмен, а не как политик.
Кроме того, он через 10−12 дней уже просто не вспомнит, о чем говорил сегодня, так как он «старенький», а может придумать что-то новое, предположил военкор.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на слова Трампа, который заявил сегодня, что сокращает отведенный Москве срок на достижение соглашения с Киевом. Зеленский назвал решение Трампа сократить дедлайн для урегулирования конфликта на Украине проявлением силы, которая «может приблизить мир».