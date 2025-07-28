В Норвегии резко ответили Трампу после нового ультиматума России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х высказал мнение, что в своем последнем заявлении о сокращении срока, установленного для урегулирования конфликта на Украине, президент США лишь притворяется подавленным из-за пробуксовки переговоров.
«Трамп играет роль разочарованного посредника. Это театр», — отметил норвежский ученый.
По словам Дизена, американский лидер должен понять, что Россия не прекратит спецоперацию, пока НАТО не перестанет расширяться.
Он подчеркнул, что Россия последовательно придерживается этой цели с 2014 года. Он также напомнил, что именно США тогда подтолкнули ситуацию к конфликту, так как лишили Украину нейтралитета.
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