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Медведев посоветовал европейцам «вздернуть бешеную бабку Урсулу»

Дмитрий Медведев также считает, что европейцам после торговой сделки с США впору брать штурмом Брюссель.

Источник: Аргументы и факты

Обычным европейцам после заключения торговой сделки между президентом США Дональдом Трампом и Евросоюзом (ЕС) нужно «брать штурмом» Брюссель и «вздернуть бешеную бабку Урсулу». Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Политик считает, что эта сделка представляет выгоду только для США и унизительна для европейцев, так как снимает защиту с рынка Европы, обнуляя пошлины для американских товаров. Кроме всего, договоренность фон дер Ляйен и Трампа, как подчеркнул Медведев, перенаправляет крупные инвестиции из Европы в США и создает дополнительные траты на оплату дорогих американских энергоносителей во многих государствах ЕС.

Также Медведев порекомендовал европейцам наказать всех еврокомиссаров, в том числе, фон дер Ляйен, принимавших участие в заключении этой сделки.

«Им сейчас нужно брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран Евросоюза всех еврокомиссаров, в том числе, бешеную бабку Урсулу», — подытожил зампред Совбеза России.

Ранее Дмитрий Медведев призвал Дональда Трампа помнить, что РФ не Израиль или Иран. Зампред Совбеза РФ считает, что президент США играет с Россией в игру ультиматумов.

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