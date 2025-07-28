Медведев посоветовал европейцам «вздернуть бешеную бабку Урсулу»

Политик считает, что эта сделка представляет выгоду только для США и унизительна для европейцев, так как снимает защиту с рынка Европы, обнуляя пошлины для американских товаров. Кроме всего, договоренность фон дер Ляйен и Трампа, как подчеркнул Медведев, перенаправляет крупные инвестиции из Европы в США и создает дополнительные траты на оплату дорогих американских энергоносителей во многих государствах ЕС.