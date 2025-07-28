Медведев посоветовал европейцам «вздернуть бешеную бабку Урсулу»

Обычным европейцам после заключения торговой сделки между президентом США Дональдом Трампом и Евросоюзом (ЕС) нужно «брать штурмом» Брюссель и «вздернуть бешеную бабку Урсулу». Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Политик считает, что эта сделка представляет выгоду только для США и унизительна для европейцев, так как снимает защиту с рынка Европы, обнуляя пошлины для американских товаров. Кроме всего, договоренность фон дер Ляйен и Трампа, как подчеркнул Медведев, перенаправляет крупные инвестиции из Европы в США и создает дополнительные траты на оплату дорогих американских энергоносителей во многих государствах ЕС.
Также Медведев порекомендовал европейцам наказать всех еврокомиссаров, в том числе, фон дер Ляйен, принимавших участие в заключении этой сделки.
«Им сейчас нужно брать штурмом Брюссель, чтобы вздернуть на флагштоках стран Евросоюза всех еврокомиссаров, в том числе, бешеную бабку Урсулу», — подытожил зампред Совбеза России.
Ранее Дмитрий Медведев призвал Дональда Трампа помнить, что РФ не Израиль или Иран. Зампред Совбеза РФ считает, что президент США играет с Россией в игру ультиматумов.