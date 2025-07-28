Хуситы показали видео с российским моряком с потопленного сухогруза Eternity C

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее на севере Йемена, обнародовало кадры, на которых фигурирует, предположительно, российский моряк Алексей Галактионов, спасенный с потопленного ими греческого сухогруза Eternity C.
«Капитан не отреагировал на сигнал йеменских властей — наверное, поэтому нас подбили… Если какая-либо компания планирует отправиться в Эйлат, не выключайте устройства связи», — сказал на видео лежащий на больничной койке мужчина, которого, согласно по заявлению хуситов, зовут Алексей Галактионов.
По словам моряка, нельзя отправлять корабль в зону повышенного риска. Более того, у членов экипажа следует спрашивать, хотят ли они отправляться в такой опасный регион, добавил он.
Как писал сайт KP.RU, 8 июля греческое издание ЕРТ NEWS сообщило, что россиянин и еще один человек получили ранения во время нападения хуситов на греческий сухогруз Eternity C в Красном море, которое шло под флагом Либерии. Отмечалось, что кроме двух раненых, еще три человека скончались. Судно оказалось сильно поврежденным, но на тот момент оставалось на плаву.