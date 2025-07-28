Хуситы показали видео с российским моряком с потопленного сухогруза Eternity C

Как писал сайт KP.RU, 8 июля греческое издание ЕРТ NEWS сообщило, что россиянин и еще один человек получили ранения во время нападения хуситов на греческий сухогруз Eternity C в Красном море, которое шло под флагом Либерии. Отмечалось, что кроме двух раненых, еще три человека скончались. Судно оказалось сильно поврежденным, но на тот момент оставалось на плаву.