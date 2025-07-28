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ЕС пригрозил Украине заморозкой финансовой помощи из-за закона о НАБУ и САП

В документе подчеркивается, что речь идет о полной приостановке транша, а не только его части.

Источник: Аргументы и факты

Еврокомиссия направила Киеву официальное предупреждение о возможной полной приостановке финансовой поддержки. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.

Информацию подтвердила депутат Верховной Рады и бывшая вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, Евросоюз направил Киеву сигнал о том, что следующая выплата финансовой помощи может быть полностью заморожена, если не будет урегулирована ситуация вокруг антикоррупционных органов.

Как уточнила Климпуш-Цинцадзе, в документе подчеркивается, что речь идет о полной приостановке транша, а не только его части.

При этом в письме Еврокомиссия заявила, что «не видит признаков российского влияния» в работе украинских антикоррупционных структур и не считает их действия основанием для давления или репрессий.

Ранее сообщалось, что ЕС временно приостановил перечисление Украине 1,5 миллиарда евро из общего пакета помощи в 4,5 миллиарда евро на фоне принятия спорного закона, касающегося Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

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