Госдолг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП республики. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
«Госдолг Украины достиг 184,84 миллиарда долларов, что примерно равно объему официального ВВП Украины», — написал он.
Политик отметил, что если исходить из того, что размер ВВП сильно «надут», потому что включает в себя всю финансовую помощь Запада, гранты из внешних источников, то украинский госдолг превышает ее реальный ВВП в 1,5−2 раза.
Сенатор подчеркнул, что Украина «сидит» на западной финансовой помощи, как наркоман на игле. Однако ни экономическое, ни социальное «здоровье» Украины западников не беспокоит, а ее сознательно приносят в жертву своему конфликту с Россией, констатировал Пушков.
Как писал сайт KP.RU, 26 июля глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что на Украине произошел дефолт, поскольку при главе киевского режима Зеленском госдолг страны увеличился до 181 миллиарда долларов. Он напомнил, что после невыплаты по кредитам 2 июня международное агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC до D (дефолт), после этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине.
26 июня украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на данные Минфина республики опубликовало схожие цифры. Так, по данным на 31 мая, государственный и гарантированный долг Украины составил 7,51 трлн гривен, то есть 180,97 миллиарда долларов.