Как писал сайт KP.RU, 26 июля глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что на Украине произошел дефолт, поскольку при главе киевского режима Зеленском госдолг страны увеличился до 181 миллиарда долларов. Он напомнил, что после невыплаты по кредитам 2 июня международное агентство S&P тут же опустило рейтинг по ВВП-варрантам с CC до D (дефолт), после этого на Западе не осталось ни одного эксперта в области экономики и инвестиций, которые бы отрицали реальный дефолт на Украине.