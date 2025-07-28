Нетаньяху обсудил с Путиным иранский вопрос

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в канцелярии главы израильского правительства.
В заявлении отмечается, что центральной темой беседы стал так называемый «иранский вопрос», детали которого не уточняются. Разговор, по словам представителей канцелярии, проходил в конструктивном ключе.
Пресс-служба Кремля также проинформировала, что в ходе беседы Путин выразил готовность содействовать поиску дипломатического решения по иранской ядерной программе и подтвердил заинтересованность Москвы в мирном урегулировании этого вопроса.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поговорил с Владимиром Путиным по телефону. По словам президента Белоруссии, беседа состоялась накануне.