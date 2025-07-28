FAZ: ЕК направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финпомощи

По информации издания, соответствующее письмо поступило после того, как 21 июля была совершена попытка фактически лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины. FAZ пишет, что депутат Верховной рады и бывшая вице-премьер-министр по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила получение соответствующего документа. По ее словам, в нем говорится о том, что «финансовая помощь по линии фонда ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится». Речь идет «о всем следующем транше, а не только о его части». В рамках фонда Украине до 2027 года было обещано в общей сложности 50 млрд евро, которые предназначены в основном для украинского госбюджета.