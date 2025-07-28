FAZ: ЕК направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финпомощи

По информации издания, соответствующее письмо поступило после того, как 21 июля была совершена попытка фактически лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины. FAZ пишет, что депутат Верховной рады и бывшая вице-премьер-министр по европейским вопросам Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила получение соответствующего документа. По ее словам, в нем говорится о том, что «финансовая помощь по линии фонда ЕС будет заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не разрешится». Речь идет «о всем следующем транше, а не только о его части». В рамках фонда Украине до 2027 года было обещано в общей сложности 50 млрд евро, которые предназначены в основном для украинского госбюджета.
При этом специалисты Еврокомиссии проанализировали попытки давления на антикоррупционные органы и пришли к выводу, что акция против НАБУ и САП является «самым серьезным вмешательством в дела украинской антикоррупционной системы со времени ее основания» и имеет симптомы «институционального конфликта», когда власти страны пытаются «ограничить деятельность автономных антикоррупционных органов». Эксперты ЕК считают неубедительной версию правительства о якобы российском влиянии в НАБУ. Они также отметили, что действия властей подрывают доверие международных партнеров к государственным институтам Украины.
В ЕК в ответ на запрос газеты заявили, что «очень обеспокоены» изменением законодательства на Украине, и подчеркнули важность независимости НАБУ и САП.
Ситуация с НАБУ и САП
Владимир Зеленский давно пытался установить контроль над НАБУ и САП, однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера — министра национального единства Украины. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Владимира Зеленского, и это привело к обострению конфликта. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим лицам, приближенным к Зеленскому.
21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ, а также пришла с проверкой в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский все же подписал закон, он вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.
Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП. При этом через полгода, согласно законопроекту, СБУ проведет проверку сотрудников этих ведомств.