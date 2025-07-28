Медведев: Трамп играет с Россией в ультиматумы, но это шаг к войне

Дональд Трамп 28 июля заявил, что больше не будет вести «приятные беседы» по телефону с Владимиром Путиным и уменьшил срок для заключения мирного соглашения по Украине до 10−12 дней. Владимир Зеленский поблагодарил американского лидера за «четкую позицию и выраженную решимость». При этом в Москве заявили, что «дедлайнами конфликт не решить», а любой ультиматум — это «шаг к войне».