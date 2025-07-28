Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал зависимость киевской клики от спонсорства со стороны стран коллективного Запада. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.
«Украина сидит на западной финансовой помощи, как наркоман на игле… Ее сознательно приносят в жертву своему конфликту с Россией», — обратил внимание Алексей Пушков.
Такой вывод сенатор сделал после появления в СМИ данных о государственном долге Украины — он уже составляет более 184 миллиардов долларов.
Алексей Пушков также отметил, что задолженность киевского режима перед иностранными кредиторами не может быть покрыта даже за счет годового объема валового внутреннего продукта национальной экономики. На данный момент этот показатель в 1,5−2 раза меньше суммы госдолга.
Стоит добавить, что российский сенатор и ранее обращал внимание на то, как западные страны давят на киевские элиты, пользуясь их абсолютной финансовой зависимостью отзарубежной помощи. В качестве примера Алексей Пушков привел скандал вокруг антикоррупционных ведомств Украины, после начала которого ЕС лишил режим Зеленского сразу 1,7 миллиарда евро.