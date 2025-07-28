В Лондоне в результате нападения с ножом погибли два человека

В больнице остаются двое мужчин, существует угроза их жизни. Один из них подозревается в причастности к инциденту. Скотленд-Ярд не приводит дополнительных деталей произошедшего, но уточняет, что поножовщина не связана с терроризмом, угрозы для людей нет. Начато расследование. -0-