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На Украине назначили врио министра культуры

Пост заняла экс-замминистра экономики Украины.

Источник: Аргументы и факты

Бывший заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная назначена исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций. Об этом в понедельник сообщила новый премьер-министр страны Юлия Свириденко.

Напомним, что 17 июля Верховная рада поддержала кандидатуру Свириденко на пост главы правительства, сменив на этой должности Дениса Шмыгаля, который, в свою очередь, был назначен министром обороны Украины.

«Сегодня правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций», — объявила Свириденко.

Ранее издание The Atlantic писало, что на Украине скептически оценивают перспективы Юлии Свириденко на посту премьер-министра. Издание отмечает, что в адрес Свириденко уже посыпается откровенно сексистская критика.