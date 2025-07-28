На Украине назначили врио министра культуры

Бывший заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная назначена исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций. Об этом в понедельник сообщила новый премьер-министр страны Юлия Свириденко.
Напомним, что 17 июля Верховная рада поддержала кандидатуру Свириденко на пост главы правительства, сменив на этой должности Дениса Шмыгаля, который, в свою очередь, был назначен министром обороны Украины.
«Сегодня правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций», — объявила Свириденко.
Ранее издание The Atlantic писало, что на Украине скептически оценивают перспективы Юлии Свириденко на посту премьер-министра. Издание отмечает, что в адрес Свириденко уже посыпается откровенно сексистская критика.