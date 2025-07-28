Врио министра культуры на Украине назначена Татьяна Бережная

Киевское руководство приняло решение о назначении временно исполняющего обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций. Ранее должность занимал Николай Точицкий. С 28 июля врио министра культуры и стратегических коммуникаций назначена Татьяна Бережная. Соответствующими данными поделилась премьер Украины Юлия Свириденко в Telegram-канале.
Спикер пояснила, что кабмин планирует выделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление. Его главным заданием станет обеспечение финансирования культуры страны.
«Сегодня правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющим обязанности министра культуры и стратегических коммуникаций», — отметила Юлия Свириденко.
Стало также известно о новом постановлении правительства РФ о закрытии нескольких пропускных пунктов на границе с Украиной. Они были открыты с 1995 года.