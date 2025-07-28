Матвиенко рассказала, как Россия относится к ЮАР

Россия рассматривала и будет рассматривать Южно-Африканскую Республику (ЮАР) как проверенного временем и надежного партнера. Такое заявление во время встречи со спикером Национальной Ассамблеи ЮАР (нижняя палата парламента страны) Анжелой Токо Дидизой сделала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
Переговоры Матвиенко и Дидизы прошли в Женеве в преддверии Шестой Всемирной конференции парламентских спикеров.
«Мы всегда рассматривали и будем рассматривать Южно-Африканскую республику в качестве надежного проверенного партнера. Наши отношения успешно развиваются на принципах стратегического партнерства, равноправия, взаимоуважения», — заявила Матвиенко.
Председатель Совфеда также отметила, что авторитет ЮАР на международной арене растет с каждым годом. А нынешнее председательство страны в G20 — это возможность усилить роль Глобального Юга в мировой экономике, добавила спикер.
Ранее Матвиенко призвала женщин-глав парламентов посетить Аллею ангелов в Донецке.