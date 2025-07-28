Матвиенко рассказала, как Россия относится к ЮАР

Россия рассматривала и будет рассматривать Южно-Африканскую Республику (ЮАР) как проверенного временем и надежного партнера. Такое заявление во время встречи со спикером Национальной Ассамблеи ЮАР (нижняя палата парламента страны) Анжелой Токо Дидизой сделала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.