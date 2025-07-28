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Матвиенко рассказала, как Россия относится к ЮАР

Россия рассматривала и будет рассматривать Южно-Африканскую Республику (ЮАР) как проверенного временем и надежного партнера.

Россия рассматривала и будет рассматривать Южно-Африканскую Республику (ЮАР) как проверенного временем и надежного партнера. Такое заявление во время встречи со спикером Национальной Ассамблеи ЮАР (нижняя палата парламента страны) Анжелой Токо Дидизой сделала председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Переговоры Матвиенко и Дидизы прошли в Женеве в преддверии Шестой Всемирной конференции парламентских спикеров.

«Мы всегда рассматривали и будем рассматривать Южно-Африканскую республику в качестве надежного проверенного партнера. Наши отношения успешно развиваются на принципах стратегического партнерства, равноправия, взаимоуважения», — заявила Матвиенко.

Председатель Совфеда также отметила, что авторитет ЮАР на международной арене растет с каждым годом. А нынешнее председательство страны в G20 — это возможность усилить роль Глобального Юга в мировой экономике, добавила спикер.

Ранее Матвиенко призвала женщин-глав парламентов посетить Аллею ангелов в Донецке.

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