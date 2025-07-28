Премьер Британии представит на этой неделе план по признанию Палестины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе представит план признания Государства Палестина, сообщает The Times. Решение связано с растущим давлением внутри правящей Лейбористской партии: семь членов кабинета министров и около 130 депутатов требуют выполнения предвыборного обещания, закреплённого в программе партии, вернувшейся к власти в июле 2024 года. Представитель премьера заявил, что план будет обсуждён с союзниками, включая США и арабские страны, подчёркивая право палестинцев на собственное государство.
Ранее 28 июля министр бизнеса и торговли Джонатан Рейнолдс пообещал признать Палестину до 2029 года — до окончания срока нынешнего парламента. Аналогичный шаг готовится во Франции: президент Макрон объявил о признании Палестины на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Израиль осудил такие заявления, назвав их «капитуляцией перед терроризмом» и поддержкой ХАМАС.