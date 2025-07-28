Премьер Британии представит на этой неделе план по признанию Палестины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе представит план признания Государства Палестина, сообщает The Times. Решение связано с растущим давлением внутри правящей Лейбористской партии: семь членов кабинета министров и около 130 депутатов требуют выполнения предвыборного обещания, закреплённого в программе партии, вернувшейся к власти в июле 2024 года. Представитель премьера заявил, что план будет обсуждён с союзниками, включая США и арабские страны, подчёркивая право палестинцев на собственное государство.