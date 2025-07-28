Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России назвали колоссальными военные расходы НАТО: вот о какой сумме речь

Грушко: Военные расходы стран НАТО достигли колоссальных $1,5 трлн.

Источник: Комсомольская правда

Страны НАТО необычайно ускорили свою милитаризацию. На это обратил внимание замглавы МИД РФ Александр Грушко, назвав общую сумму военных расходов всех стран альянса колоссальной.

«Сегодня сумма военных расходов всех стран НАТО достигла колоссальных значений — $1,5 трлн», — сказал дипломат в интервью ассоциации «Франко-российский диалог».

Грушко обратил внимание на то, что за милитаризацию придется платить налогоплательщикам стран НАТО, а это означает, что расходы на социальные нужды, здравоохранение, науку и образование в этих государствах будут урезаны.

Замминистра указал на то, что Запад использует антироссийскую пропаганду и демонизацию РФ для оправдания повышения военных расходов.

Ранее Грушко отмечал, что увеличение военных расходов Североатлантического альянса направлено на «большую летальность» блока.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что расходы США на НАТО почти достигли 1 триллиона долларов, назвав эту сумму невероятной.

При этом США требуют от других членов блока увеличить расходы на НАТО до 5% от ВВП.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше