В МИД России назвали колоссальными военные расходы НАТО: вот о какой сумме речь

«Сегодня сумма военных расходов всех стран НАТО достигла колоссальных значений — $1,5 трлн», — сказал дипломат в интервью ассоциации «Франко-российский диалог».
Грушко обратил внимание на то, что за милитаризацию придется платить налогоплательщикам стран НАТО, а это означает, что расходы на социальные нужды, здравоохранение, науку и образование в этих государствах будут урезаны.
Замминистра указал на то, что Запад использует антироссийскую пропаганду и демонизацию РФ для оправдания повышения военных расходов.
Ранее Грушко отмечал, что увеличение военных расходов Североатлантического альянса направлено на «большую летальность» блока.
Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что расходы США на НАТО почти достигли 1 триллиона долларов, назвав эту сумму невероятной.
При этом США требуют от других членов блока увеличить расходы на НАТО до 5% от ВВП.