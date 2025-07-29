В ЮАР назвали значимым вклад России в обеспечение независимости страны

Россия внесла огромный вклад в свободу и независимость Южно-Африканской Республики. Переоценить действия РФ в этом направлении невозможно, заявила спикер Национальной Ассамблеи ЮАР Анжела Токо Дидиза.
«Мы не можем переоценить тот вклад, который Россия внесла в обеспечение независимости и свободы ЮАР», — заявила руководитель нижней палаты южноафриканского парламента в ходе встречи со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко.
Дидиза напомнила, что связи между ЮАР и РФ были налажены еще до 1994 года, когда в стране рухнула система апартеида. Она подчеркнула, что без вклада российского народа изменения, произошедшие в ЮАР, были бы невозможны.
Стоит отметить, что СССР долгие годы оказывал Африканскому национальному конгрессу (АНК, ныне ведущая партия ЮАР) поддержку в борьбе с апартеидом.
Ранее Матвиенко заявила, что Россия рассматривала и будет рассматривать Южную Африку как надежного и проверенного партнера.