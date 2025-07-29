Посольство Афганистана призвало не принимать скабрезную песню за гимн страны

Песня с оскорбительными высказываниями, которую ошибочно принимают за гимн Афганистана или движения «Талибан» (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России), таковым не является. Об этом заявили в посольстве Афганистана в России после того, как депутат Госдумы Алексей Чепа призвал обратить внимание на содержание песни, которая якобы является гимном «Талибана».