Посольство Афганистана призвало не принимать скабрезную песню за гимн страны

Песня с оскорбительными высказываниями, которую ошибочно принимают за гимн Афганистана или движения «Талибан» (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность «Талибана» в России), таковым не является. Об этом заявили в посольстве Афганистана в России после того, как депутат Госдумы Алексей Чепа призвал обратить внимание на содержание песни, которая якобы является гимном «Талибана».
«Современные власти Афганистана никакого гимна не утверждали. Не стоит путать скабрезную песенку с гимном страны», — цитирует РБК сообщение представителя афганской дипломатической миссии.
Депутат ранее указал на то, что в тексте песни используются оскорбительные для России образы, которые не должны использоваться в гимне страны, которая «хочет дружить» с РФ.
Тем временем Международный уголовный суд (МУС) выдал ордера на арест первых лиц Афганистана — главу движения «Талибан» Хайбатуллы Ахундзады и главного судьи Афганистана Абдула Хакима Хаккани. Официальной причиной называются «преступления против человечности», в контексте лишения прав женщин и девочек.