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У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,5

Эпицентр подземных толчков находился в 282 км к северо-западу от города Банда-Ачех с населением около 250 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших и ущербе не сообщается. Угроза цунами не объявлялась.

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано у побережья Никобарских островов, являющихся частью индийской союзной территории. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

По его данным, эпицентр подземных толчков находился в 282 км к северо-западу от города Банда-Ачех с населением около 250 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км. О пострадавших и ущербе не сообщается. Угроза цунами не объявлялась. -0-