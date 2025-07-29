СМИ: ЕК направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финпомощи

Ранее президент Зеленский пытался установить контроль над НАБУ и САП, что вызвало обострение конфликта после обвинений в коррупции против влиятельного чиновника из его окружения. После обысков в антикоррупционных ведомствах и принятия закона, ограничивающего их независимость, в Киеве и других городах прошли массовые протесты. В ответ на критику Запада Зеленский внес законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП, предусматривающий проверку их сотрудников СБУ через полгода.