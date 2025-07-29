СМИ: ЕК направила Киеву предупреждение о возможной полной приостановке финпомощи

Еврокомиссия направила Украине официальное предупреждение о риске полной приостановки финансовой поддержки из европейского фонда в случае продолжения давления на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на источники.
Письмо поступило после попыток ограничить независимость НАБУ и САП, которые были зафиксированы 21 июля. Депутат Верховной рады Иванна Климпуш-Цинцадзе подтвердила получение документа, в котором отмечается, что вся дальнейшая помощь из фонда ЕС может быть заморожена, если ситуация с антикоррупционными органами не улучшится. Общий объем обещанной Украине финансовой поддержки до 2027 года составляет около 50 млрд евро.
В Еврокомиссии квалифицировали действия украинских властей как самое серьезное вмешательство в работу антикоррупционных органов с момента их создания. Эксперты отметили признаки институционального конфликта и выразили сомнения в версии Киева о российском влиянии в НАБУ. По мнению ЕК, такие шаги подрывают доверие международных партнеров к украинским государственным институтам.
Ранее президент Зеленский пытался установить контроль над НАБУ и САП, что вызвало обострение конфликта после обвинений в коррупции против влиятельного чиновника из его окружения. После обысков в антикоррупционных ведомствах и принятия закона, ограничивающего их независимость, в Киеве и других городах прошли массовые протесты. В ответ на критику Запада Зеленский внес законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП, предусматривающий проверку их сотрудников СБУ через полгода.