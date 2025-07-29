Европейские страны продолжают закупать у России редкоземельные металлы, одновременно выражая нежелание, чтобы Индия приобретала российскую нефть. Об этом в интервью британскому Times Radio заявил посол Индии в Великобритании Викрам Дораисвами, отметив: «Вам не кажется это немного странным?».
Дипломат подчеркнул, что Индия — один из крупнейших мировых потребителей энергии, импортирующий более 80% своих энергетических ресурсов. «Что вы хотите, чтобы мы сделали? Остановили нашу экономику?» — добавил он (цитата по Hindustan Times).
Дораисвами объяснил, что энергетические связи с Россией сложились у Индии после того, как страна была вынуждена отказаться от других поставщиков. Он также указал, что некоторые государства поддерживают отношения с теми странами, которые создают сложности для Индии, ради собственного удобства.
«Просите ли вы нас пройти небольшой тест на лояльность?» — спросил посол, отметив при этом, что многие западные страны отказываются продавать оружие Индии, но при этом поставляют его соседним государствам, которые затем используют это оружие против самой Индии.
В контексте санкций против России глава индийской нефтяной компании ушёл в отставку. После угроз США ввести вторичные пошлины до 100% на Россию и её торговых партнёров в случае отсутствия прогресса по Украине в течение 50 дней, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Индию, Китай и Бразилию задуматься о последствиях возможных санкций и побудить Москву к мирным переговорам.
Министр нефти Индии Хардип Сингх Пури заявил, что страна сможет обеспечить свои потребности за счёт альтернативных поставщиков, если российская нефть попадёт под вторичные санкции США. Он отметил диверсификацию поставок энергоресурсов из таких стран, как Бразилия и Канада, а также рост числа поставщиков газа с 27 до 40.
28 июля Дональд Трамп вновь выразил разочарование Россией и её президентом Владимиром Путиным, сократив срок для прогресса в урегулировании конфликта до 10−12 дней. В Кремле в ответ подчеркнули, что подобные ультиматумы воспринимаются Киевом не как сигнал к миру, а как призыв к продолжению войны, пообещав внимательно проанализировать заявления американского лидера.