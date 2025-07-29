Лула да Силва: США не получат доступ к полезным ископаемым Бразилии

«На днях я прочитал статью о том, что Соединенные Штаты заинтересованы в критически значимых полезных ископаемых Бразилии. Если они настолько важны, то я заберу их себе. Зачем мне передавать их кому-то другому?» — отметил президент, принимая участие в церемонии открытия новой тепловой электростанции в штате Рио-де-Жанейро.