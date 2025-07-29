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Донецк находится под массированным обстрелом ВСУ

Вооруженные силы Украины массированно атакуют ударными беспилотниками несколько городов ДНР.

Вооруженные силы Украины массированно атакуют ударными беспилотниками несколько городов ДНР. Об этом заявили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

«Противник массированно атакует ударными БПЛА сразу несколько городов республики. Последствия атак уточняются», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Также сообщалось, что часть Донецка осталась без света из-за украинской атаки.

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