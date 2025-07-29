Стармер на неделе представит план по признанию Палестины

Издание поясняет этот шаг главы правительства растущим давлением со стороны правящей Лейбористской партии, которую возглавляет Стармер. Как говорится в статье, семь членов кабинета министров давят на премьера с тем, чтобы он признал палестинское государство, выполнив таким образом обещание, которое, хотя и без указания сроков, содержится в предвыборной программе Лейбористской партии. С ней она вернулась к власти в июле 2024 года после победы на всеобщих выборах. The Times замечает, что около 130 депутатов-заднескамеечников от правящей партии, почти треть от фракции в Палате общин, настаивают на признании Палестины.