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Кнайсль: на Украине могут произойти изменения до конца срока «ультиматума» Трампа

На Украине до окончания установленного ранее президентом США Дональдом Трампом срока «ультиматума» по перемирию могут произойти существенные внутриполитические изменения.

На Украине до окончания установленного ранее президентом США Дональдом Трампом срока «ультиматума» по перемирию могут произойти существенные внутриполитические изменения. Такое заявление в интервью ТАСС сделала экс-министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

По ее мнению, это будет связано с необходимостью определить дальнейшую политику Киева после решения президента Владимира Зеленского ограничить независимость НАБУ и САП.

«Возможно — это только предположение, и я не хочу излишне спекулировать — произойдут какие-то изменения внутри самой Украины. Это будет исключительно украинское решение — как дальше действовать в условиях фактически завершившегося президентского срока Владимира Зеленского», — заявила Кнайсль.

При этом Кнайсль призвала не ждать, что отношения между Москвой и Киевом за это время улучшатся. Так, на переговорах в Стамбуле было «отчетливо заметно», что позиции сторон все еще остаются противоположными.

Напомним, Трамп в середине июля заявил, что дает 50 дней на достижение мира между Россией и Украиной. В противном случае президент США пригрозил РФ и ее партнерам торговыми пошлинами в размере 100%. 28 июля Трамп заявил, что сократит срок для соглашения до 10−12 дней, так как «не видит существенных подвижек».

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на ультиматум Трампа.

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