Кнайсль: на Украине могут произойти изменения до конца срока «ультиматума» Трампа

На Украине до окончания установленного ранее президентом США Дональдом Трампом срока «ультиматума» по перемирию могут произойти существенные внутриполитические изменения. Такое заявление в интервью ТАСС сделала экс-министр иностранных дел Австрии и глава центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
По ее мнению, это будет связано с необходимостью определить дальнейшую политику Киева после решения президента Владимира Зеленского ограничить независимость НАБУ и САП.
«Возможно — это только предположение, и я не хочу излишне спекулировать — произойдут какие-то изменения внутри самой Украины. Это будет исключительно украинское решение — как дальше действовать в условиях фактически завершившегося президентского срока Владимира Зеленского», — заявила Кнайсль.
При этом Кнайсль призвала не ждать, что отношения между Москвой и Киевом за это время улучшатся. Так, на переговорах в Стамбуле было «отчетливо заметно», что позиции сторон все еще остаются противоположными.
Напомним, Трамп в середине июля заявил, что дает 50 дней на достижение мира между Россией и Украиной. В противном случае президент США пригрозил РФ и ее партнерам торговыми пошлинами в размере 100%. 28 июля Трамп заявил, что сократит срок для соглашения до 10−12 дней, так как «не видит существенных подвижек».
Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на ультиматум Трампа.