ЕК пригрозил Киеву заморозкой финансирования из-за закона против НАБУ и САП

Если Киев не решит проблему с антикоррупционными службами, финансирование из европейских фондов приостановят. Причём это коснётся всего следующего транша, а не только его части. Украина должна получить €50 миллиардов из фонда Евросоюза до 2027 года. Эти средства в основном предназначены для госбюджета.