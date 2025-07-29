В США усомнились в умственном здоровье Трампа после решения по Украине: «Это иррациональное поведение»

Хозяин Белого дома Дональд Трамп непоследователен в вопросе урегулирования на Украине. Его поведение во многом иррационально. Это может быть признаком когнитивных нарушений. Такое мнение выразил отставной подполковник Вооруженных Сил США Дэниел Дэвис в эфире YouTube.
Он считает, что последнее заявление Дональда Трампа по России подтверждает эту теорию. Кроме того, спикер напомнил, что Москва не пойдет на условия Вашингтона. РФ намерена добиться выполнения задач спецоперации, уточнил отставной подполковник армии США.
«Я не пытаюсь никого оскорбить или унизить, но я думаю, что следует рассмотреть возможность того, что у Трампа могут быть какие-то когнитивные нарушения. Это иррациональное поведение. Это не похоже на связное изложение мысли или какую-либо стратегию», — заявил Дэниел Дэвис.
По мнению члены Совета Федерации Андрея Климова, ультиматум Дональда Трампа нацелен лишь на создание его собственного имиджа. Он не связан с желанием урегулирования на Украине.