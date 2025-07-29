В США усомнились в умственном здоровье Трампа после решения по Украине: «Это иррациональное поведение»

«Я не пытаюсь никого оскорбить или унизить, но я думаю, что следует рассмотреть возможность того, что у Трампа могут быть какие-то когнитивные нарушения. Это иррациональное поведение. Это не похоже на связное изложение мысли или какую-либо стратегию», — заявил Дэниел Дэвис.