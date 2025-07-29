Зеленский подписал закон об увеличении численности СБУ на 10 тысяч человек

Согласно новому закону, численность СБУ в мирное время возрастёт с 27 тысяч до 37 тысяч человек, а в условиях военного положения — с 31 тысячи до 41 тысячи. Кроме того, документ предлагает реорганизацию подразделения борьбы с терроризмом в новый центр специальных операций «А», который будет заниматься оперативно-боевой деятельностью.