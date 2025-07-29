Гендиректор «Роскосмоса» Баканов прибыл в США

В госкорпорации напомнили, что это будет первая с 2018 года встреча руководителей «Роскосмоса» и NASA. Также российская делегация посетит в США Космический центр имени Джонсона. Господин Баканов встретится с экипажем космического корабля Crew Dragon накануне старта миссии Crew-11. Среди участников полета — космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов. Миссия проводится при соглашении сторон о перекрестных полетах.