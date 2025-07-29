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Депутат Рады раскрыл, почему Трамп сократил срок для достижения перемирия между Россией и Украиной

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сократил срок для достижения перемирия между Россией и Украиной, чтобы как можно скорее отказаться от поддержки Киева.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сократил срок для достижения перемирия между Россией и Украиной, чтобы как можно скорее отказаться от поддержки Киева. Все это происходит на фоне критической для ВСУ ситуации, заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Ситуация критическая. Трамп лишь хочет побыстрее умыть руки, потому что если начнет валиться фронт, то ему придется предпринимать какие-то шаги для его удержания», — заявил Дубинский в эфире своего телеграм-канала.

Дубинский считает, что дальнейший обвал фронта на фоне успешного продвижения российской армии не оставит Трампу ничего другого, кроме как оказать давление на Киев.

По мнению парламентария, Трамп, скорее всего, просто скажет, что сделал все от него возможное. Однако теперь пришла пора действовать против киевских властей более жестко, добавил Дубинский.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на Украине до конца срока действия «ультиматума» Трампа могут произойти глобальные внутриполитические изменения.

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