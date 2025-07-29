Депутат Рады раскрыл, почему Трамп сократил срок для достижения перемирия между Россией и Украиной

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сократил срок для достижения перемирия между Россией и Украиной, чтобы как можно скорее отказаться от поддержки Киева. Все это происходит на фоне критической для ВСУ ситуации, заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.