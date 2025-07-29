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Боец «Востока» рассказал об огромном количестве брошенного ВСУ в ДНР оружия и танков

Разведчик мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным «Гость» рассказал об обнаружении в селе Зеленый Гай большого количества иностранного оружия, которое боевики ВСУ бросили в ходе отступления.

Разведчик мотострелковой бригады группировки войск «Восток» Вооруженных сил России с позывным «Гость» рассказал об обнаружении в селе Зеленый Гай большого количества иностранного оружия, которое боевики ВСУ бросили в ходе отступления. Подробностями он поделился с корреспондентом ТАСС.

«…Это сейчас все лежит: либо сгорело, либо уничтожено, либо просто осталось пока, до лучших времен, пока саперы не придут и не взорвут это все», — отметил разведчик «Гость».

Как указали в ТАСС, среди тысяч доставшихся российским солдатам трофеев присутствуют американские боевые машины пехоты «Брэдли» и германские тяжелые танки «Леопард».

Также во время бегства радикалы киевского режима бросили свои штурмовые винтовки, артиллерийские орудия, неиспользованные боекомплекты и многие другие вооружения.

Стоит отметить, что, помимо техники блока НАТО, в Зеленом Гае были и комбатанты из стран-членов данного военного альянса. Ранее разведчик «Гость» рассказал о большом количестве зарубежных наемников, с которыми солдатам ВС России пришлось столкнуться в ходе боев за освобождение этого села.

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