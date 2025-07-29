Тимошенко: «Батькивщина» не поддержит законопроект Зеленского о НАБУ

Тимошенко подчеркнула, что ее партия выступает за независимость антикоррупционных институтов, но против участия иностранных представителей в их формировании. Кроме того, предлагается наделить Национальную ассамблею полномочиями по контролю за деятельностью НАБУ, что, как она считает, позволит укрепить доверие к системе и избежать внешнего давления.