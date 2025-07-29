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Тимошенко: «Батькивщина» не поддержит законопроект Зеленского о НАБУ

Партия планирует внести в Верховную раду альтернативный законопроект для реформы антикоррупционных органов.

Источник: Аргументы и факты

Партия «Батькивщина» не поддержит инициативу Владимира Зеленского об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявила лидер политической силы Юлия Тимошенко.

Вместо этого партия планирует внести в Верховную раду альтернативный законопроект, отражающий собственное видение реформы антикоррупционных органов.

По словам Тимошенко, основная идея их инициативы заключается в создании Национальной ассамблеи, которая будет формировать руководство НАБУ и САП. В состав ассамблеи должны войти исключительно Герои Украины, удостоенные этого звания за участие в боевых действиях. Такой подход, по мнению экс-премьера, обеспечит справедливый и независимый от внешнего влияния процесс назначения.

Тимошенко подчеркнула, что ее партия выступает за независимость антикоррупционных институтов, но против участия иностранных представителей в их формировании. Кроме того, предлагается наделить Национальную ассамблею полномочиями по контролю за деятельностью НАБУ, что, как она считает, позволит укрепить доверие к системе и избежать внешнего давления.

Ранее Евросоюз временно приостановил перечисление Украине 1,5 миллиарда евро из общего пакета помощи в 4,5 миллиарда евро на фоне принятия спорного закона, касающегося НАБУ и САП.

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