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Нидерланды объявили израильских министров персонами нон грата и запретили им въезд

Власти Нидерландов объявили министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главу министерства финансов Бецалеля Смотрича персонами нон грата, запретив им въезд в страну.

Власти Нидерландов объявили министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главу министерства финансов Бецалеля Смотрича персонами нон грата, запретив им въезд в страну. Об этом сообщает телеканал NOS со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД Каспара Велдкампа в парламент.

В документе отмечается, что Смотрич и Бен-Гвир неоднократно провоцировали насилие против палестинского населения, активно поддерживая расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и призывая к «этническим чисткам» в секторе Газа. Нидерланды также намерены включить обоих министров в Шенгенскую информационную систему (SIS) как лиц, которым запрещён въезд в страны Шенгенской зоны.

Кроме того, посол Израиля будет вызван в МИД Нидерландов для разъяснений и напоминания о необходимости соблюдения норм международного гуманитарного права, а также с призывом пересмотреть политику в отношении сектора Газа.

Напомним, что 18 мая израильская армия начала широкомасштабную наземную операцию «Колесницы Гидеона» в северных и южных районах сектора Газа. Целью операции заявлены окончательное уничтожение ХАМАС и освобождение израильских заложников, удерживаемых в анклаве. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что армия намерена взять под контроль всю территорию сектора Газа.

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