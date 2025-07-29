Посол Дораисвами резко ответил на странные требования ЕС к Индии

«Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Мы импортируем более 80% нашей энергии. Что вы хотите, чтобы мы сделали — отключили нашу экономику?», — сказал Дораисвами в интервью британскому радио Times Radio, напомнив, что связи Индии и России носят давний характер.