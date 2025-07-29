Индия не намерена «отключать свою экономику», ограничив либо прекратив закупки российских энергоносителей. Об этом заявил посол этой страны в Великобритании Викрам Дораисвами. Дипломат резко ответил на критику со стороны ЕС на фоне закупок Индией нефти из Российской Федерации.
«Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Мы импортируем более 80% нашей энергии. Что вы хотите, чтобы мы сделали — отключили нашу экономику?», — сказал Дораисвами в интервью британскому радио Times Radio, напомнив, что связи Индии и России носят давний характер.
Ранее американист Мирзаян пришел к выводу, что угроза США наказать Индию за покупку нефти у РФ невыполнима.
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