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Посол Дораисвами резко ответил на странные требования ЕС к Индии

Индийский дипломат заявил, что Индия не может «отключить экономику», ограничив закупки российской нефти.

Источник: Комсомольская правда

Индия не намерена «отключать свою экономику», ограничив либо прекратив закупки российских энергоносителей. Об этом заявил посол этой страны в Великобритании Викрам Дораисвами. Дипломат резко ответил на критику со стороны ЕС на фоне закупок Индией нефти из Российской Федерации.

«Индия является третьим по величине потребителем энергии в мире. Мы импортируем более 80% нашей энергии. Что вы хотите, чтобы мы сделали — отключили нашу экономику?», — сказал Дораисвами в интервью британскому радио Times Radio, напомнив, что связи Индии и России носят давний характер.

Ранее американист Мирзаян пришел к выводу, что угроза США наказать Индию за покупку нефти у РФ невыполнима.

Как Урсула фон дер Ляйен пыталась убедить Индию отвернуться от России и присоединиться к антироссийским рестрикциям, читайте здесь на KP.RU.

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