США запретили президенту Тайваня остановиться в Нью-Йорке из-за Китая

После коммунистической революции в Китае правившая до этого партия Гоминьдан перебралась в 1949 году на Тайвань. Пекин считает остров китайской провинцией, Тайбэй отвергает модель «одна страна — две системы».
США официально придерживаются принципа «одного Китая», но оказывают поддержку Тайваню, в том числе поставляют оружие.
Китай возражает против визитов властей Тайваня в США. Однако в 2023 году администрация предыдущего американского лидера Джо Байдена разрешила тогдашнему президенту Тайваня Цай Инвэнь остановиться в Нью-Йорке по пути в Белиз и Гватемалу. Кроме того, в ноябре прошлого года Лай Циндэ в качестве нового президента Тайваня посетил столицу американского штата Гавайи Гонолулу.
В августе у тайваньского президента была запланирована поездка в Парагвай, Гватемалу и Белиз, которые признают Тайвань как независимое государство. Как отмечает FT, 28 июля офис тайваньского президента опубликовал заявление, в котором сказано, что он не планирует зарубежных поездок в ближайшем будущем, поскольку Тайвань восстанавливается после недавнего тайфуна, а Тайбэй ведет переговоры с Вашингтоном по поводу пошлин.
По словам собеседников газеты, решение было принято из-за отказа в посещении Нью-Йорка. Лай также планировал посетить Даллас, штат Техас. Неясно, отказали ли ему именно в посещении Нью-Йорка или в проезде транзитом через США, говорится в статье.
О планируемой поездке президента Тайваня с остановками 4 августа в Нью-Йорке и 14 августа в Далласе в середине июля писал Bloomberg. Позже агентство сообщило, что в администрации Трампа ведутся дискуссии, разрешить Лаю остановиться в США или нет. Источники Reuters рассказали, что президент Тайваня решил отложить поездку до конца этого года по ряду причин, включая необходимость принятия решений о мерах реагирования на экстремальные погодные условия и переговоры о пошлинах с США.
По словам нескольких собеседников FT, администрация Трампа пытается избежать угрозы торговым переговорам с Китаем. 28 июля представителя двух стран начали третий раунд переговоров в Стокгольме. Их цель — добиться продления действующих соглашений о торговле, которые предусматривают отмену большинства взаимных пошлин на 90 дней.
Срок этих договоренностей истекает 12 августа. По данным South China Morning Post, стороны продлят паузу в вопросе взаимных пошлин еще на три месяца.
FT писала, что администрация США пытается избежать угрозы торговым переговорам с Китаем и помочь Трампу добиться встречи с китайским лидером Си Цзиньпином. В частности, Вашингтон приостановил ограничения на экспорт технологий в Китай. Газета отмечает, что решение об отказе в остановке в США Лаю Циндэ усилит опасения сторонников Тайваня в Вашингтоне по поводу того, что Трамп занимает более мягкую позицию в отношении Китая.