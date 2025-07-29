США запретили президенту Тайваня остановиться в Нью-Йорке из-за Китая

О планируемой поездке президента Тайваня с остановками 4 августа в Нью-Йорке и 14 августа в Далласе в середине июля писал Bloomberg. Позже агентство сообщило, что в администрации Трампа ведутся дискуссии, разрешить Лаю остановиться в США или нет. Источники Reuters рассказали, что президент Тайваня решил отложить поездку до конца этого года по ряду причин, включая необходимость принятия решений о мерах реагирования на экстремальные погодные условия и переговоры о пошлинах с США.