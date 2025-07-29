Кнайсль допустила изменения внутри Украины из-за ультиматума Трампа

Кнайсель допустила внутриполитические перемены на Украине.
Внутриполитические изменения могут произойти на Украине до окончания срока ультиматума, установленного президентом США Дональдом Трампом. Это связано с необходимостью определить дальнейшую политику Киева после ограничения независимости антикоррупционных органов. Такое мнение высказала экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«Что касается ультиматума или установленного президентом Трампом срока, то за оставшиеся 35 дней может произойти многое. По моему мнению, это в меньшей степени затронет отношения между Москвой и Киевом. Возможно — это всего лишь предположение, и я не хочу слишком спекулировать — внутри самой Украины могут произойти определенные изменения. Это будет исключительно украинский выбор — каким образом действовать дальше в условиях фактически завершившегося президентского срока Владимира Зеленского, как справляться с текущей сложной ситуацией в парламенте, связанной с антикоррупционными органами и прочими вопросами», — отметила Кнайсль в интервью ТАСС. По ее мнению, существенных изменений в двусторонних отношениях Москвы и Киева за это время не стоит ожидать.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп установил для России и Украины 50-дневный срок, по истечении которого возможны новые санкции против Москвы. Эксперты отмечали, что это время может быть использовано Россией для укрепления своих позиций, а для Украины — как ограничение военной и политической маневренности без дополнительной поддержки Запада.