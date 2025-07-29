Руководитель МИД Франции объяснил, зачем Республика признает суверенитет Палестины

Жан-Ноэль Барро, министр иностранных дел Французской Республики, в ходе конференции Организации Объединенных наций заявил, что его страна признает суверенитет Палестины, несмотря на международное давление. Выступление главы дипкорпуса приводит информпортал i24NEWS.
«Мы безразличны к нападкам со стороны тех, кто хочет отговорить нас от этого. Франция готова полностью признать государство Палестина и сделает это в сентябре», — процитировали Жана-Ноэля Барро на i24.
Дипломат подчеркнул, что официальное подтверждение легитимности палестинского суверенитета со стороны Пятой Республики поможет достичь прекращения боевых действий регионе.
Стоит отметить, что продолжающийся в Европе спор о независимости Палестины проходит на фоне очередного витка эскалации в секторе Газа. В результате новой атаки израильской авиации 25 июля в автономии погибли 20 жителей, желавших получить гуманитарную помощь.
Ранее обозреватель «МК» в своем авторском материале попытался разобраться, почему французский лидер Эммануэль Макрон решил признать суверенитет Палестины, вопреки курсу Администрации Соединенных Штатов.