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В Британии анонсировали представление плана по признанию Палестины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на этой неделе планирует представить план признания Палестины. Об этом 28 июля сообщила газета The Times.

Источник: РИА "Новости"

«Кир Стармер находится под растущим давлением со стороны своего кабинета, требующего ускорить процесс признания палестинского государства», — пишет газета.

Уточняется, что Великобритания, вероятно, не последует примеру Франции и не признает палестинское государство в сентябре. Вместо этого ожидается, что в плане будут определены условия и поворотные моменты, которые позволят использовать признание как инструмент для достижения мира между сторонами.

Министры и более 130 депутатов от Лейбористской партии, выступающие за признание, считают, что этот шаг стал ближе, чем на прошлой неделе, и надеются на его осуществление в текущем году.

Президент США Дональд Трамп 25 июля назвал заявление президента Франции Эммануэля Макрона про признание Палестины не имеющим значения. При этом американский лидер назвал Макрона «человеком другого типа» и «командным игроком», отметив, что тот ему нравится.

24 июля французский лидер заявил о намерении признать государство Палестина. Он отметил, что это поспособствует прекращению палестино-израильского конфликта в секторе Газа, а также спасению и всеобъемлющей помощи местным жителям.

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