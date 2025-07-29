В Британии анонсировали представление плана по признанию Палестины

Уточняется, что Великобритания, вероятно, не последует примеру Франции и не признает палестинское государство в сентябре. Вместо этого ожидается, что в плане будут определены условия и поворотные моменты, которые позволят использовать признание как инструмент для достижения мира между сторонами.