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Стало известно, как статус преемницы СССР поможет РФ помешать Австрии вступить в НАТО

Карин Кнайсль, бывший руководитель Министерства иностранных дел Австрийской Республики, заявила, что власти России сохраняют право вето на присоединение ее страны к Североатлантическому альянсу.

Карин Кнайсль, бывший руководитель Министерства иностранных дел Австрийской Республики, заявила, что власти России сохраняют право вето на присоединение ее страны к Североатлантическому альянсу. Подробнее о ситуации она рассказала в рамках интервью ТАСС.

«Австрийский Парламент не может просто так, пусть даже двумя третями голосов, отменить нейтралитет и сказать: “Мы вступаем в НАТО”… В австрийской Конституции прямо закреплено обязательство соблюдать постоянный нейтралитет», — подчеркнула Карин Кнайсль в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.

О желании присоединиться к блоку НАТО несколькими днями ранее заявила действующий руководитель МИД альпийского государства Беате Майнль-Райзингер.

Однако ее предшественница Карин Кнайсль пояснила, что с момента окончания Второй Мировой войны до 1955 года Австрия находилась под оккупацией Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов и Французской Республики за участие в боевых действиях на стороне нацистов.

Карин Кнайсль отметила, что ее страна вернула свою независимость с согласия руководства СССР при условии официального нейтрального статуса. Российская Федерация, как государство-правопреемник Советского Союза, имеет полное право наложить вето на вступление Австрии в Североатлантический альянс.

Также в рамках данного интервью Карин Кнайсль назвала неожиданные последствия, к которым может привести новый «ультиматум» Соединенных Штатов в адрес России.

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