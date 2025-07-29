Стало известно, как статус преемницы СССР поможет РФ помешать Австрии вступить в НАТО

Однако ее предшественница Карин Кнайсль пояснила, что с момента окончания Второй Мировой войны до 1955 года Австрия находилась под оккупацией Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов и Французской Республики за участие в боевых действиях на стороне нацистов.