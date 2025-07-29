Карин Кнайсль, бывший руководитель Министерства иностранных дел Австрийской Республики, заявила, что власти России сохраняют право вето на присоединение ее страны к Североатлантическому альянсу. Подробнее о ситуации она рассказала в рамках интервью ТАСС.
«Австрийский Парламент не может просто так, пусть даже двумя третями голосов, отменить нейтралитет и сказать: “Мы вступаем в НАТО”… В австрийской Конституции прямо закреплено обязательство соблюдать постоянный нейтралитет», — подчеркнула Карин Кнайсль в ходе беседы с корреспондентом ТАСС.
О желании присоединиться к блоку НАТО несколькими днями ранее заявила действующий руководитель МИД альпийского государства Беате Майнль-Райзингер.
Однако ее предшественница Карин Кнайсль пояснила, что с момента окончания Второй Мировой войны до 1955 года Австрия находилась под оккупацией Советского Союза, Великобритании, Соединенных Штатов и Французской Республики за участие в боевых действиях на стороне нацистов.
Карин Кнайсль отметила, что ее страна вернула свою независимость с согласия руководства СССР при условии официального нейтрального статуса. Российская Федерация, как государство-правопреемник Советского Союза, имеет полное право наложить вето на вступление Австрии в Североатлантический альянс.
Также в рамках данного интервью Карин Кнайсль назвала неожиданные последствия, к которым может привести новый «ультиматум» Соединенных Штатов в адрес России.