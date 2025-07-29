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В МИД РФ обратили внимание на колоссальные расходы НАТО на оборону

Суммарный оборонный бюджет участников альянса составляет 154 миллиарда долларов.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что военные расходы стран НАТО достигли астрономических масштабов. В интервью YouTube-каналу ассоциации «Франко-российский диалог» он отметил, что суммарный оборонный бюджет участников Альянса составляет 154 миллиарда долларов, а только европейские члены тратят около 456 миллиардов.

По его словам, если эти расходы достигнут уровня в 5% ВВП, общий объём затрат может достичь триллиона долларов.

Грушко подчеркнул, что столь значительные суммы будут оплачены за счёт простых налогоплательщиков. По его мнению, чтобы убедить общество в оправданности этих затрат, западные государства продолжают искусственно усиливать образ внешней угрозы — в первую очередь со стороны России.

«Завтра война, поэтому всем придется затянуть пояса. Не подключайте мозг. В этом нет необходимости», — добавил дипломат, охарактеризовав подобную риторику как элемент пропагандистской стратегии.

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выразил мнение, что значительное увеличение военных расходов стран-членов НАТО может привести к краху альянса.

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