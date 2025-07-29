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В США главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке

Администрация американского президента Дональда Трампа не дала разрешение руководителю Тайваня Лаю Циндэ сделать транзитную остановку в Нью-Йорке.

Администрация американского президента Дональда Трампа не дала разрешение руководителю Тайваня Лаю Циндэ сделать транзитную остановку в Нью-Йорке. Об этом пишет газета Financial Times, ссылаясь сразу на три осведомленных источника.

Как утверждает издание, Белый дом не разрешил Циндэ остановиться в крупнейшем американском мегаполисе, так как получил соответствующие «возражения из Пекина». Глава Тайваня хотел остановиться в Нью-Йорке по пути в страны Латинской Америки — Парагвай, Гватемалу и Белиз.

Агентство Рейтер ранее также сообщало, что Циндэ принял решение отложить запланированную транзитную остановку в США на фоне торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. По данным СМИ, Трамп боится принимать в США Циндэ, чтобы не сорвать переговоры с Китаем и возможный саммит с его председателем Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что Тайвань нарастил экспорт дронов сразу на 750%.

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