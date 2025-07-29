В США главе Тайваня не разрешили остановиться в Нью-Йорке

Агентство Рейтер ранее также сообщало, что Циндэ принял решение отложить запланированную транзитную остановку в США на фоне торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином. По данным СМИ, Трамп боится принимать в США Циндэ, чтобы не сорвать переговоры с Китаем и возможный саммит с его председателем Си Цзиньпином.