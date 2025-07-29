Кабмин РФ на этой неделе обсудит денонсацию договора с США по плутонию

На этой неделе российское правительство планирует обсудить законопроект о денонсации соглашения с Соединёнными Штатами по утилизации оружейного плутония. Об этом сообщил источник в отрасли ТАСС.
Документ включён в повестку заседания, назначенного на 31 июля. В случае одобрения законопроект будет направлен в Госдуму для дальнейшего рассмотрения.
Соглашение, подписанное в 2000 году и ратифицированное в 2011-м, предполагало уничтожение каждой из сторон по 34 тонны излишнего для военных нужд плутония.
Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что денонсация носит формальный характер, поскольку соглашение фактически приостановлено с 2016 года. По его словам, решение связано с введёнными США санкциями против России и попытками изменить порядок утилизации плутония без согласия российской стороны.
Груздев также подчеркнул, что для денонсации существуют несколько оснований, включая невыполнение США условий договора — сокращение военной инфраструктуры НАТО на территории близких к России государств, отмену санкций и компенсацию ущерба.
Он напомнил, что нарушение ключевых условий договора служит основанием для денонсации в соответствии с международным правом, в частности Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 года.
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