Дораисвами подчеркнул, что Нью-Дели импортирует более 80% своей энергии и задался вопросом: «Что бы вы хотели, чтобы мы сделали? Остановили нашу экономику?» Он добавил, что энергетические отношения с Россией сложились в результате потребности Индии искать альтернативные источники энергии.
Дипломат также отметил, что западные страны для собственного удобства поддерживают связи с государствами, которые создают трудности для Индии. Он указал, что многие государства не продают оружие Индии, но при этом продолжают поставлять его соседним странам, которые могут использовать его против Нью-Дели.
«Просим ли мы вас провести небольшой тест на лояльность?» — задался вопросом посол.