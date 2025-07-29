Кнайсль: на Украине могут произойти изменения за срок «ультиматума Трампа»

По словам Кнайсль, оставшиеся дни могут принести неожиданные повороты, прежде всего внутри самой Украины. Она подчеркнула, что не предполагает существенных сдвигов в отношениях Москвы и Киева, но допускает, что украинское руководство может быть вынуждено принять решения о будущем курсе страны — в том числе на фоне завершения президентского мандата Владимира Зеленского и нестабильной ситуации в парламенте.