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Кнайсль: на Украине могут произойти изменения за срок «ультиматума Трампа»

Хаос вокруг реформирования антикоррупционных институтов стал одной из ключевых проблем внутри Украины, считает Кнайсль.

Источник: Аргументы и факты

В ближайшее время на Украине возможны серьезные внутриполитические перемены, которые могут произойти еще до истечения срока, обозначенного президентом США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта с Россией.

Такое мнение в интервью ТАСС высказала бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. при СПбГУ Карин Кнайсль. Она связала потенциальные изменения с необходимостью переосмысления политики Киева в условиях давления на антикоррупционные органы.

По словам Кнайсль, оставшиеся дни могут принести неожиданные повороты, прежде всего внутри самой Украины. Она подчеркнула, что не предполагает существенных сдвигов в отношениях Москвы и Киева, но допускает, что украинское руководство может быть вынуждено принять решения о будущем курсе страны — в том числе на фоне завершения президентского мандата Владимира Зеленского и нестабильной ситуации в парламенте.

Кнайсль отметила, что хаос вокруг реформирования антикоррупционных институтов стал одной из ключевых проблем, требующих срочного разрешения. По её мнению, именно эти внутренние факторы могут повлиять на политическую конфигурацию в ближайшие недели, при этом внешние изменения в российско-украинских отношениях останутся минимальными.

Ранее Кнайсль выразила мнение, что положения российского меморандума о мирном урегулировании являются содержательными. Она уточнила, что в настоящее время речь идет исключительно о технических гуманитарных вопросах.

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