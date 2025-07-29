В ближайшее время на Украине возможны серьезные внутриполитические перемены, которые могут произойти еще до истечения срока, обозначенного президентом США Дональдом Трампом для урегулирования конфликта с Россией.
Такое мнение в интервью ТАСС высказала бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. при СПбГУ Карин Кнайсль. Она связала потенциальные изменения с необходимостью переосмысления политики Киева в условиях давления на антикоррупционные органы.
По словам Кнайсль, оставшиеся дни могут принести неожиданные повороты, прежде всего внутри самой Украины. Она подчеркнула, что не предполагает существенных сдвигов в отношениях Москвы и Киева, но допускает, что украинское руководство может быть вынуждено принять решения о будущем курсе страны — в том числе на фоне завершения президентского мандата Владимира Зеленского и нестабильной ситуации в парламенте.
Кнайсль отметила, что хаос вокруг реформирования антикоррупционных институтов стал одной из ключевых проблем, требующих срочного разрешения. По её мнению, именно эти внутренние факторы могут повлиять на политическую конфигурацию в ближайшие недели, при этом внешние изменения в российско-украинских отношениях останутся минимальными.
Ранее Кнайсль выразила мнение, что положения российского меморандума о мирном урегулировании являются содержательными. Она уточнила, что в настоящее время речь идет исключительно о технических гуманитарных вопросах.