«Пощёчина ветеранам»: В Канаде нашли улицы, названные в честь нацистов

Речь идет о городе Эдмонтон, в котором одна из улиц названа в честь ветерана СС «Галичина» Питера Саварина. Также в городе Лондон, расположенном в канадской провинции Онтарио, одна из улиц названа в честь Макса Брозе. Во время Второй мировой войны он был членом нацистской партии.