В Канаде были обнаружены улицы, названные в честь нацистских коллаборационистов. Об этом информирует издание Forward. В публикации сказано, что как минимум в двух городах найдены такие топонимы.
Речь идет о городе Эдмонтон, в котором одна из улиц названа в честь ветерана СС «Галичина» Питера Саварина. Также в городе Лондон, расположенном в канадской провинции Онтарио, одна из улиц названа в честь Макса Брозе. Во время Второй мировой войны он был членом нацистской партии.
«Какая пощёчина нашим ветеранам и 45 тыс. канадцев, отдавших свои жизни, чтобы остановить распространение фашизма в Европе. Какое вопиющее оскорбление для переживших холокост и еврейской общины. Прославлению нацистов не должно быть места нигде в нашей стране», — резюмирует автор публикации.
Ранее сообщалось, что власти Канады более года игнорируют исполнение правосудия в отношении нацистского преступника, эсэсовца Ярослава Гуньки (Хунки), несмотря на то, что Москва предоставила этой стране исчерпывающие доказательства причастности того к военным преступлениям.
Как Канада стала раем для бежавших от возмездия украинских нацистов, читайте здесь на KP.RU.