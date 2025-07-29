В Пхеньяне рассказали, на каких условиях могут быть возобновлены переговоры с Вашингтоном

Соединенные Штаты Америки для переговоров с Корейской Народно-Демократической Республикой должны признать новые реалии. В против случае переговоры между двумя странами так и останутся мечтой Вашингтона, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына и заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон.
«2025 год — это не 2018 или 2019 год. Признание необратимого статуса КНДР как обладателя ядерного оружия и такого неопровержимого факта, что ее возможности и геополитическая обстановка изменились коренным образом, должно стать предпосылкой для всех дальнейших предположений и размышлений», — указала северокорейская чиновница.
Она добавила, что если Штаты не поймут все эти изменения реальности, то встречи между лидерами стран не будет, приводит ее заявление Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ким Ё Чжон отметила, что Пхеньян отвергнет любые попытки Вашингтона отрицать ядерный статус КНДР. Однако она призвала США признать конфронтацию между двумя ядерными государствами невыгодной и искать другой выход на контакт.
Ранее в Пхеньяне торжественно приняли первый за несколько лет пассажирский авиарейс из Москвы.