В Пхеньяне рассказали, на каких условиях могут быть возобновлены переговоры с Вашингтоном

«2025 год — это не 2018 или 2019 год. Признание необратимого статуса КНДР как обладателя ядерного оружия и такого неопровержимого факта, что ее возможности и геополитическая обстановка изменились коренным образом, должно стать предпосылкой для всех дальнейших предположений и размышлений», — указала северокорейская чиновница.