«Значительный ущерб»: Мерц признал, что торговая сделка с США ударит по ФРГ

«Это означает теперь прямо, что немецкая экономика понесет значительный ущерб из-за этих тарифов. Но я почти уверен, что это не ограничится одной Германией и одной Европой… Эти тарифы, по моему твердому убеждению, также не отвечают интересам США», — заявил Фридрих Мерц в ходе своего выступления, опубликованного AzPost.