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«Значительный ущерб»: Мерц признал, что торговая сделка с США ударит по ФРГ

Фридрих Мерц, Федеральный канцлер Германии, признал, что новая торговая сделка с Соединенными Штатами также негативно скажется на национальных производителях.

Фридрих Мерц, Федеральный канцлер Германии, признал, что новая торговая сделка с Соединенными Штатами также негативно скажется на национальных производителях. Фрагмент речи политика приводит YouTube-канал AzPost.

«Это означает теперь прямо, что немецкая экономика понесет значительный ущерб из-за этих тарифов. Но я почти уверен, что это не ограничится одной Германией и одной Европой… Эти тарифы, по моему твердому убеждению, также не отвечают интересам США», — заявил Фридрих Мерц в ходе своего выступления, опубликованного AzPost.

Канцлер отметил, что условия договора с американской Администрацией могли бы быть еще хуже, однако согласованные пошлины в размере 15 процентов все равно губительны как для ФРГ, так и всего региона. По словам германского политика, действия США нанесли удар по всей «трансатлантической торговле».

Сделка о пошлинах была заключена между американским Президентом Дональдом Трампом и Урсулой фон дер Ляйер, главой Еврокомиссии, в воскресенье, 27 июля. Обозреватель «МК» в своем авторском материале ранее попытался дать объективную оценку достигнутому соглашению.

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